LIVE Nadal-Kubler 6-1 | 6-2 | ATP Brisbane 2024 in DIRETTA | altro match solido del 22 volte campione Slam

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladel 2° turno didi Rafael, ricordandovi che domani affronterà unaustraliano, Jordan Thompson. 11.08 Quattro aces a uno per il maiorchino che ha servito meno bene delcontro Thiem ma ha comunque rischiato poco. Con la prima in campo ha ottenuto l’80% di punti, contro il 57% dell’avversario, troppo leggero per impensierire il grande Rafa, appena 2/11 con la seconda per l’australiano.che ha commesso anche 3 doppi falli, così come il suo avversario per la verità. 11.06 Altra partita veramente solida delspagnolo, che vince ancora due set a zero e vola ai quarti di finale mettendo importanti punti a referto. ...