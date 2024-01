LIVE Nadal-Kubler 0-0 | ATP Brisbane 2024 in DIRETTA | giocatori in campo! Secondo turno insidioso per il 22 volte campione Slam

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.33inOvazione per, che entra in campo dopo l’avversario, nonostante il ranking. 9.30 Ci siamo!a breve in campo, Pat Rafter Arena gremita, pronta ad accogliere una delle leggende del nostro sport. Già in campo i raccattapalle. 9.25 Vi diamo le proiezioni ranking dinel torneo di(ricordando che possono variare in base a risultati degli altriin quella zona di classifica): QF: Numero 452 del mondo SF: 348 F: 276 W: 207 9.20 Tra circa 10? saranno in campo. Ricordiamo che al momento Rafa occupa la posizione numero 672 del ranking Atp. In caso di vittoria tornerebbe quantomeno in top 500, ...