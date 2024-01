LIVE Juve-Salernitana 3-1 | Rugani!

TORINO - Juventus e Salernitana si affrontano in gara unica negli ottavi di finale di Coppa Italia all'Allianz Stadium: in palio c'è un posto per la sfida contro il Frosinone, nei quarti, in programma ...Sono sempre tante le voci di calciomercato che coinvolgono la Juventus in questo delicato periodo dell'anno. Il mese di gennaio è iniziato soltanto da qualche giorno ma le trattative sono già iniziate ...Ghersini fischia il penalty, poi il dietrofront del Var: l'episodio nell'ottavo di Coppa Italia contro la Salernitana ...47' - Ghersini manda tutti negli spogliatoi, la Juve conduce per 2-1 sulla Salernitana alla fine del primo tempo. Ikwuemesi colpisce a freddo la Signora sfruttando un incredibile svarione ...