LIVE Italia-Georgia | Europei pallanuoto 2024 in DIRETTA | Settebello | attento ai naturalizzati!

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi2023, debutta il. Ilè pronto per l’Europeo. La squadrana dimaschile, guidata dal commissario tecnico Sandro Campagna, è giunta in Croazia per la competizione continentale. In palio ci sono medaglie, il titolo e un pass per le Olimpiadi di Parigi, oltre ai tre ultimi posti per i gironi dei prossimi Mondiali di Doha. La, pur non puntando ancora alle medaglie, ha migliorato costantemente le sue prestazioni nelle ultime edizioni degli, ...