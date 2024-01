LIVE Italia-Georgia | Europei pallanuoto 2024 in DIRETTA | inizia l’avventura del Settebello

(Di giovedì 4 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi2023, debutta il. Ilè pronto per l’Europeo. La squadrana dimaschile, guidata dal commissario tecnico Sandro Campagna, è giunta in Croazia per la competizione continentale. In palio ci sono medaglie, il titolo e un pass per le Olimpiadi di Parigi, oltre ai tre ultimi posti per i gironi dei prossimi Mondiali di Doha. La, pur non puntando ancora alle medaglie, ha migliorato costantemente le sue prestazioni nelle ultime edizioni degli, ...

...8 dicembre a Rieti e Viterbo dalla Camera di Commercio e dalla sua Azienda speciale Centro... A seguire musicacon un concerto per bambini, dagli anni '80 ai giorni nostri, animazione per ...ROMA - La Roma conquista il passaggio ai quarti di Coppabattendo all'Olimpico la Cremonese in rimonta 2 - 1 e ora sfiderà nel derby la Lazio. Segui in diretta le parole di Mourinho nel post ...Scatteranno oggi, giovedì 4 gennaio, in Croazia, tra Zagabria e Ragusa, gli Europei 2024 di pallanuoto maschile: in acqua quest'oggi la Division I, composta dai Gironi A e B. L'Italia, inserita nel Gi ...(ANSA) - ROMA, 03 GEN - "Non so come arriveremo al derby. Domenica avremo una partita importantissima, siamo questi ma siamo uniti". Lo ha detto José Mourinho commentando la vittoria per 2-1 contro la ...