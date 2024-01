LIVE Italia-Georgia 0-0 | Europei pallanuoto 2024 in DIRETTA | tra poco l’inizio del primo quarto!

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.55 Inni nazionali in corso. 16.50 Campana punta tutto sul gruppo già consolidato con Di Fulvio ancora protagonista. 16.45 Per laesclusi a sorpresa Shushiashvili e Akhvlediani. 16.40 La rosa dellaagli: Razmadze, Kapanadze (portieri); Dzikhtsiarenka, Dadvani, Shushiashvili, Bitadze, Jelaca, Jakhaia, Vasic, Imnaishvili, Magrakvelidze, Vapenski, Pjesivac, Adeishvili, Tkeshelashvili. All. D. Stanojevic. 16.35 Lasi presenta con un organico con i “nuovi acquisti” dalla rosa dei naturalizzati: al croato Marko Jelaca e ai serbi Dusan Vasic e Boris Vapenski si sono aggiunti anche il montenegrino Stefan Pjesivac e il difensore azero Artsiom Dzikhtsiarenka. 16.30 Buongiorno e benvenuti alladi ...