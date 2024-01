LIVE Italia-Georgia 0-0 | Europei pallanuoto 2024 in DIRETTA | inizia il primo quarto!

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.55?ilquarto, possesso per l’! 16.55 Inni nazionali in corso. 16.50 Campana punta tutto sul gruppo già consolidato con Di Fulvio ancora protagonista. 16.45 Per laesclusi a sorpresa Shushiashvili e Akhvlediani. 16.40 La rosa dellaagli: Razmadze, Kapanadze (portieri); Dzikhtsiarenka, Dadvani, Shushiashvili, Bitadze, Jelaca, Jakhaia, Vasic, Imnaishvili, Magrakvelidze, Vapenski, Pjesivac, Adeishvili, Tkeshelashvili. All. D. Stanojevic. 16.35 Lasi presenta con un organico con i “nuovi acquisti” dalla rosa dei naturalizzati: al croato Marko Jelaca e ai serbi Dusan Vasic e Boris Vapenski si sono aggiunti anche il montenegrino Stefan Pjesivac e ...