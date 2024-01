Lite tra Stefano Miele e Federico Massaro al Grande Fratello per “colpa” del bagno | ecco cosa è successo

(Di giovedì 4 gennaio 2024)litigano nella Casa del. Durante la serata di ieri lo stilista si trovava ine il modello ha incominciato a dargli fastidio.traal GF per “” del“Vai, credo in te”, ha affermato. Fiordaliso lo ha rimproverato: “Lascialo stare”.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Roma , 4 gennaio 2024 – Una lite fra coinquilini è finita a coltellate ieri sera a Roma . E’ accaduto in via Giulio Campagnola, in zona Torrenova, in ... (ilfaroonline)

CRONACA DI ROMA – Una Lite tra coinquilini finita a coltellate . E’ successo ieri a Roma in via Giulio Campagnola, nei pressi della stazione della ... (romadailynews)

Negli edifici presenti in zona abitano molti stranieri,cui numerosi bengalesi. Non è chiaro al ... Ci sarebbero questioni condominiali all'origine dellaalla quale avrebbero partecipato ...... al culmine di una, sotto una palazzina di via Gran Sasso . L'uomo da tempo viveva nella città ... Un litigioconnazionali è sfociato nel sangue. Il nipote della vittima, Moubarak Houssaini, ha ...È successo a Pescara, in pieno centro. La vittima è un bengalese di 44 anni residente da tempo nella città adriatica. L'omicidio sarebbe maturato al culmine di una rissa tra cinque persone ...E’ stato denunciato per lesioni da arma da fuoco, l’anziano che ieri sera a Cosenza ha esploso dei colpi di arma da fuoco ferendo il figlio. Sono in corso ...