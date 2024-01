L’Isola dei Famosi verrà condotto da Vladimir Luxuria? La sua replica

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 4 gennaio 2024)deicondurrà il reality show di Canale 5 al posto di Ilary Blasi? Ladell’ex opinionistadeiè pronto a tornare su Canale 5 con una nuova edizione nei prossimi mesi. Il reality show di Canale 5 inizierà subito dopo la finale del Grande Fratello. Da chi? Nelle ultime ore Dagospia ha lanciato una nuova indiscrezione dovepotrebbe essere la nuova conduttrice del reality show sostituendo Ilary Blasi: “Magari l’ex letterina era a conoscenza del progetto di Piersilvio di far fare un numero zero per la conduzione deldei, ...