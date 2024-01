L’incubo di Maria | rapita dalla badante e portata in Romania

(Di giovedì 4 gennaio 2024) In un piccolo comune italiano, Castagnole Lanze, si è concluso un incubo durato sette anni per una pensionata di circa 80 anni. La donna, la chiameremo, reclusa indi origine romena, ha vissuto anni di isolamento, privata della sua lingua, senza contatti con l’Italia. La, una donna di 47 anni, è stata arrestata oggi, 4 gennaio,polizia giudiziaria della procura di Asti, accusata di circonvenzione di incapace e autoriciclaggio. Con astuzia, laha sottratto 317 mila euro dai conti della vittima, reinvestendo 149 mila euro nell’acquisto di una tabaccheria nel Cuneese, ora messa in vendita. La svolta è arrivata nell’estate del 2023 quando laha riportato la pensionata a Castagnole. La donna ha ...

