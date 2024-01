L’inchiesta Anas si fa… strada Spunta pure l’ex Dc Bonsignore

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Da una parte la scena muta davanti al gip degli indagati, dall’altra nuovi nomi nel taccuino dei procuratori. Nelsugli appaltiche sta scuotendo – e non poco – anche il governo Meloni,ora anche il nome di un ex parlamentare. Parliamo di Vito, 80 anni. Anche lui sarebbe tra le persone indagate neldella Procura di Roma sulle commesse inche ha portato, il 28 dicembre scorso, agli arresti domiciliari cinque persone tra cui Tommaso Verdini, figlio delparlamentare Denis anch’egli nel registro degli indagati. Dalsulle commesseemerge che il potente ex deputato dell’ala andreottiana, Vito, si sarebbe rivolto a Verdini junior per i lavori ...