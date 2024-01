L' imam ucciso a colpi di pistola fuori da una moschea

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Undi unadi Newark, in New Jersey, è morto dopo essere stato raggiunto dadi armi da fuoco. Secondo i media americani Hassan Sharif, questo il nome della vittima, è stato portato all'ospedale universitario in condizioni critiche ed è deceduto qualche ora dopo. Il religioso era...

Il tutto a cavallo delle celebrazioni di Qassem Soleimani, il generale dei Pasdaran ucciso a Baghdad nel 2020 e diventato una sorta di moderno martire, venerato da una grossa fetta del popolo iraniano. Un imam è stato colpito a fuoco fuori da una moschea non lontano da New York mercoledì ed è deceduto dopo alcune ore in ospedale. La polizia nella città di Newark, New Jersey, non ha ancora identificato sospetti. Dall'inizio della guerra fra Israele e Hamas si assiste a un incremento degli attacchi islamofobici e antisemiti.