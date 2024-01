Liga | all' Atletico non basta un super Morata | il Girona vince e aggancia il Real

Getafe-Rayo Vallecano è una gara valida per la diciannovesima giornata della Liga e si gioca martedì alle 17:00: tv, formazioni e pronostici Non si ... (ilveggente)

Calciomercato Milan - primo colpo dalla Liga : fissate le visite mediche - sorride Pioli

Calciomercato Milan, primo colpo in entrata per i rossoneri: già fissate le visite mediche, sorride Stefano Pioli. Il Milan, in questa prima fase di ... (sportnews.eu)