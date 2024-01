Letizia Petris | la sua ex la attacca dopo l’uscita di Beatrice

(Di giovedì 4 gennaio 2024) In queste ore adreè stata la sua ex fidanzata, che la accusa per via della reazione al lutto diL'articolo proviene da Novella 2000.

Un pensiero condiviso anche da Rita Dalla Chiesa e dall' ex fidanzata di: "Un applauso a! Che è l'unica che dovrebbe capire alla perfezione la situazione ed è quella che ha ...Tra gli altri,. La concorrente ha commentato che 'non si può fermare un programma televisivo' per il lutto di Luzzi. Ma non è tutto. Ciò che il giornalista non ha digerito è stata la ...Perla Vatiero, l'ex protagonista di Temptation Island è tornata a esprimersi sulla situazione con l’ex fidanzato Mirko ...Critiche di Alfonso Signorini al cast dopo il ritiro di Luzzi: 'Sono senza parole per la mancanza di empatia di alcuni concorrenti' ...