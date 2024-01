Leonardo | il titolo continua a correre in Borsa +3 | 92%

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Milano, 4 gen. (askanews) – Non si arresta la corsa indi, società pubblica italiana attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza di cui il Mef detiene il 30% circa. Intorno alle 15.00, ilè in cima alla classifica dei maggiori progressi in seno al Ftse Mib mostrandosi in rialzo del 3,92% a 16,05 euro, che è anche il massimo intra-day toccato finora. Nell’ultimo mese,ha realizzato un progresso dell’12.03%, mentre la performance a 6 mesi indica un +53,83% e quella a un anno del 94,86%. Ilbeneficia di quello che viene definito da media come il Sole 24 Ore l'”effetto guerre”, che porta ai massimi storici gli ordinativi dei grandi gruppi mondiali del comparto armi e difesa e spinge i corsi azionari dei rispettivi titoli, grazie al ...

Nellultimo mese,ha realizzato un progresso dell12.03%, mentre la performance a 6 mesi indica un +53,83% e quella a un anno del 94,86%. Ilbeneficia di quello che viene definito da ...Resta in sofferenza ildi Apple dopo che a quello di Barclays si è aggiunto un altro taglio ... In luce, male il comparto chip con St Per quanto riguarda i titoli, il Ftse Mib procede a ...Dragowski sembra destinato a lasciare lo Spezia in questa finestra di calciomercato. Come riporta CalcioSpezia.it, la dirigenza aquilotta vuole lasciar.La seduta di borsa di oggi è nel segno delle azioni Leonardo che, fin dall’apertura degli scambi, sono in vetta al Ftse Mib. Con un rialzo di oltre il 4 per cento rispetto ai prezzi di chiusura di ...