L’emendamento Costa fa impazzire forcaioli e gazzette delle procure

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 4 gennaio 2024) I pasdaran giustizialisti non riusciranno a dimenticare l’anno appena trascorso. Il 19 dicembre la Camera dei Deputati ha dato il via libera ad un emendamento alla Legge di delegazione europea 2022-2023 proposto da Enrico, parlamentare ex forzista passato ad Azione nella scorsa legislatura. Favorevole la maggioranza, che ha votato insieme ai deputati del (fu) Terzo polo; contrari Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra Italiana. Ora la legge è all’esame del Senato. Neanche un minuto dopo l’approvazione delsono sorte numerose polemiche. C’è chi teme il rischio di una deriva illiberale, chi ha protestato di fronte a Palazzo Chigi – con il beneplacito del Nazareno – e chi ha addirittura definito il testo una “legge bavaglio”. Ma è davvero così? Per risolvere ogni dubbio, basta dare ...