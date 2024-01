Lecce vs Cagliari | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I salentini puntano a ritrovare la vittoria davanti al proprio pubblico contro i sardi in piena lotta salvezza e dunque assetato di punti.vssi giocherà sabato 6 gennaio 2024 alle ore 18 presso lo stadio Via del MareVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I salentini sono reduci da due sconfitte contro Inter ed Atalanta, che non hanno cambiato più di tanto la loro classifica. La squadra di D’Aversa ha 20 punti e soprattutto ancora sei lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Il match contro i sardi è un’ottima occasione per allungare sulle dirette concorrenti Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, i sardi devono mettere la testa solo al campionato che li vede terz’ultimi in compagnia del ...