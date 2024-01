Lecce | Pongracic e Sansone in forse con il Cagliari

Dall'infermeria delnon arrivano buone notizie per Roberto D'Aversa, in vista del primo impegno del 2024 di sabato prossimo contro il Cagliari al Via del Mare. Il difensore croatoda martedì scorso ...Le probabili formazioni di- Cagliari(4 - 3 - 3) : Falcone; Gendrey, Baschirotto,, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Piccoli, Strefezza Ballottaggi: Piccoli 55% - ...Dall'infermeria del Lecce non arrivano buone notizie per Roberto D'Aversa, in vista del primo impegno del 2024 di sabato prossimo contro il Cagliari al Via del Mare. (ANSA) ...Marin Pongracic resta a lavorare in differenziato anche nella seduta odierna, l’ultima prima della rifinitura prevista per domani al Via del Mare. Sul rettangolo verde dell’Acaya Golf Resort & SPA, il ...