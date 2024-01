Le vacanze da incubo di Aurora Ramazzotti | “Cesare sta male”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Personaggi tv., ledadell’influencer e del compagno Goffredo. Vediamo insieme cosa è successo al piccolodurante le festività natalizie.Leggi anche: “Sanremo 2024”, chi è il famosissimo annunciato da Amadeus: pubblico in delirio Leggi anche: “Reazione a catena”, tutti in lacrime: cosa è successo nell’ultima puntatadae il compagno Goffredo Cerza hanno trascorso ledi Natale in Messico. La coppia ha voluto festeggiare l’anno nuovo lontano dall’Italia in compagnia del piccolo. Ma pare qualcosa sia andato storto per la giovane famiglia.I ...

MIAMI -DI PRIMAVERA 20:30 - N. C. I. S. - UNITA' ANTICRIMINE - CONDANNATO A MORTE 21:20 - ... PROVATO CAPPELLI 19:50 - DUE UOMINI E 1/2 I - MA QUESTO E' UN20:20 - DUE UOMINI E 1/2 I - ...... ma nelle prossimenessun ligure resterà ancora in Regione e nessun turista sceglierà di tornare nelle nostre città se sarà costretto a subire l'di quest'anno e farsi ancora 14 km di ...Vacanze sulla neve per le celebri conduttrici Ilary Blasi e Michelle Hunziker. In questi giorni, le due si trovano in Svizzera, più precisamente a Zermatt, per trascorrere una vacanza all'insegna dell ...Lutto nel mondo della musica per la scomparsa di Franco Caroni, fondatore dell'accademia musicale Siena Jazz, a 74 anni a Follonica. Stimato in tutta Europa, aveva ricevuto nel 2009 il Mangia d'Oro.