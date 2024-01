Le spaccano denti e naso solo perché aveva chiesto di attendere fuori al pronto soccorso | infermiera aggredita

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Strattonata, trascinata per i capelli, sbattuta a terra e, infine, colpita con un violentissimo pugno al viso. Tutto per aver invitato i parenti di un paziente assistito nella sala dei codici gialli-rossi ad allontanarsi e spostarsi nella sala d’attesa per consentire ai medici di lavorare. Ennesima aggressione al personale medico infermieristico: questa volta la vittima è unain servizio aldell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli). Il fatto, avvenuto intorno alle 20 e 30 nella sala d’attesa delstabiese. Gravissime le conseguenze della brutale aggressione: la frattura dell’incisivo superiore destro mediale, l’infrazione delle ossa nasali, una ferita lacero contusa al labbro superiore, suturata con un punto riassorbibile, una ...