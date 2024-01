Le sfilate della Milano Fashion Week Uomo

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Dopo Pitti, la moda dedicata alle collezioni autunno/inverno 2024-25 si sposterà come di consueto adove laprenderà il via il prossimo 12 gennaio per chiudersi il giorno 16. Tra le novità di questa edizione il debutto sulla passerella di Stone Island che aprirà il prossimo capitolo del brand svelando il suo nuovo Manifesto con uno show d’eccezione in programma per il 12 gennaio 2024, in uno scenario industriale de La Cattedrale, in Via Giovanni da Udine 45. «Mentre ci avviamo verso il nuovo corso di Stone Island, laMen’s ci offre il contesto in cui riunire la nostra community e condividere il nuovo Manifesto», ha commentato Robert Triefus, CEO di Stone Island, «che parla ...