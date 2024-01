Le previsioni meteo per venerdì 5 gennaio 2024

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma Cieli nuvolosi al mattino ma senza fenomeni di rilievo associati. Peggiora tra pomeriggio e sera con molte nuvole associata a piogge sparse, generalmente di debole intensità. Temperature comprese tra +9°C e +16°C. Lazio Molte nuvole in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Più instabile tra pomeriggio e sera con piogge sparse di debole o moderata intensità, più probabili sui settori settentrionali. NAZIONALE AL NORD Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con precipitazioni sparse al Nord-Ovest e neve oltre 1000-1200 metri. Al pomeriggio maltempo in estensione a tutto il Nord con neve sulle Alpi fin verso gli 800 metri e a quote medie in Appennino. In serata non sono attese variazioni con maltempo diffuso. AL CENTRO Cieli nuvolosi al mattino con qualche pioggia tra Umbria e Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge ...