Le centinaia di auto bloccate dalla neve e dal freddo in Svezia | «Ci servono acqua e cibo»

(Di giovedì 4 gennaio 2024)dimobili sonoin lunghe code da più di dieci ore sulla strada E22 tra Hörby e Kristianstad in. L’eccezionale ondata diprovenienteregione artica che sta colpendo la Scandinavia ha portato a fortissime nevicate. Nella notte la temperatura a Kvikkjokk in Lapponia è scesa fino a meno 43,6. Erano 25 anni che nel paese non si registrava una temperatura simile. E sabato il grandearriverà a Stoccolma. Intanto il, le tempeste e i venti hanno provocato l’interruzione dei trasporti e la chiusura delle scuole in diverse zone. Il giornale Sveska Dagbladet ha pubblicato una serie di foto che mostrano glimobilisti nelle. Tra queste, una giovane donna che si trova ...

