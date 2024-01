Le canzoni di Pino Daniele saranno studiate a scuola Ecco il progetto per la scuola superiore

Le canzoni di Pino Daniele saranno studiate a scuola . Si tratta di un progetto didattico per le Scuole Secondarie di Secondo grado. L'articolo Le ... (orizzontescuola)

Da questo sodalizio nasconoche segnano una tappa fondamentale nel panorama musicale ... Don Giordano Goccini il parroco di Novellara, il giornalistaStrabioli e l'ex parlamentare e fan ...Scomparsi oggi: 2015 -Daniele : L' uomo in blues della musica italiana è stato un artista tra ...ragioniere imbraccia la chitarra in vari gruppi e nel 1976 incide il primo 45 giri (con le...Quanno Chiove di Pino Daniele, contenuta nel terzo album in studio del cantante Nero a Metà, è stata certificata disco di platino a 9 anni dalla ...Oggi, 4 gennaio, ricorre il nono anniversario dalla morte di Pino Daniele, il celebre musicista e cantante blues napoletano, stroncato da un infarto nel 2015 a quasi 60 anni. Qualche mese fa abbiamo p ...