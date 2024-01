Lazio | Sarri ha scelto il sostituto di Pedro a giugno

Lorenzo Insigne è in pressing su Sarri per tornare a giocare in Italia. L'ex attaccante del Napoli è in ottimi rapporti con... (calciomercato)

...squadra di Mourinho si troverà di fronte allain un derby che determinerà chi avanzerà alle semifinali. Questo derby di coppa rappresenta il terzo confronto della stagione tra Mourinho e, ...Quindi come per la Roma anche per lascelte pressochè obbligate, conche prima del derby dovrà affrontare in trasferta l'Udinese in ripresa. Quando si gioca e i precedenti- Roma si ...Maurizio Sarri vuole Andrea Colpani per la prossima stagione. Con il sempre più probabile addio di Pedro e Felipe Anderson a giugno, il tecnico della Lazio ha.Allenamento Lazio, al lavoro anche oggi a Formello: ecco su cosa si è concentrato mister Sarri nella seduta odierna La Lazio ha condiviso tramite i propri canali ufficiali il report dell’allenamento d ...