Lazio | Immobile e Luis Alberto out con l’Udinese Sarri pensa al derby | dubbio Romagnoli

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ancora due allenamenti, poi ladiscenderà in campo per sfidare. Il tecnico dovrà certamente fare a meno di, ma potrà contare su, anche oggi in gruppo nell’allenamento che si è chiuso con la partitella a campo ridotto. Proprio per l’ex Milan sono in corso riflessioni, ilalle porte richiede prudenza tanto che potrebbe essere risparmiato controper poi partire titolare nella stracittadina di Coppa Italia. A Udine ci sarà ancora Castellanos a guidare l’attacco mentre in mediana ballottaggio Kamada-Vecino per sostituire. SportFace.

C'è una speranza, in casa: che i due giocatori più rappresentativi della squadra, Luis Alberto e(infortunatisi a Empoli prima di Natale, il 22 dicembre) riescano a tornare in campo per la sfida di Supercoppa ...show, fa 200 con lae affonda il Feyenoord Il bomber segna ancora e ridà speranza alla qualificazione dei capitolini 'Siamo orgogliosi per il lavoro svolto finora e per l'aumentato ...(ANSA) - ROMA, 04 GEN - C'è una speranza, in casa Lazio: che i due giocatori più rappresentativi della squadra, Luis Alberto e Immobile (infortunatisi a Empoli prima di Natale, il ...Lazio-Roma, quando si gioca il derby di Coppa Italia ... Non si è visto ancora Hysaj, non al meglio per un fastidio al costato, e Immobile, che si è allenato in mattinata. Migliora a vista d'occhio ...