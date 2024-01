Lazio | appuntamento a marzo per il rinnovo di Sarri

Gaeta – Confcommercio Imprese per l’Italia Lazio Sud – Gaeta rinnova le cariche di Presidente e Consiglio Direttivo. l’appuntamento con i soci di ... (temporeale.info)

... i Saldi invernali', informa il Presidente Confesercenti di Roma e del, 'che viste le ... violando le norme, ha già proposto le vendite scontate, restano un grandedello shopping del ...... oltre ad essere però l'ultimodel calendario festivo invernale è anche, come molti ... a maggior ragione se si trova a pochi chilometri da una delle coste più affascinanti del: ...Fissato a marzo l`appuntamento tra la Lazio e Sarri per il rinnovo. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport. Il tecnico biancoceleste è convinto dell`idea.Il 2024 è anche l'anno del cinquantesimo anniversario del primo scudetto della Lazio. Per l'occasione, Sky Sport ha preparato un docufilm su quella storica squadra ...