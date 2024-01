Lautaro Martinez ritrova l’Inter E il Verona è l’avversario ideale

(Di giovedì 4 gennaio 2024)torna a disposizione di Simone Inzaghi per Inter-(sabato alle 12.30). I veneti sono tra le vittime preferite del capitano nerazzurro. RITORNO IMPORTANTE – Inter-di sabato, in programma alle 12.30, vedrà il ritorno di. Il capitano è di nuovo arruolabile dopo l’infortunio in Coppa Italia col Bologna. E sarà quindi parte della partita, per la gioia di Simone Inzaghi. Ma anche di Marcus Thuram e tutti i compagni. Con ogni probabilità, il Toro si siederà in panchina all’inizio. Scalpitando tuttavia perre il campo. E anche il feeling con il gol, cosa non difficile per lui contro i veneti. PIEDE CALDO –ha un saldo pienamente in attivo contro il. ...

Mkhitaryan (LaPresse) - calciomercato.itA breve dovrebbe invece toccare anche a, per certi versi quello più atteso ma senza particolari pericoli all'orizzone. Torniamo così a Miki, ...Ci sono novità in casa Inter in vista per la sfida di sabato a San Siro contro il Verona , valida per la 19esima giornata di Serie A 2023/2024 . Come riportato da Sky ,e Federico Dimarco si sono allenati a parte anche oggi ma a buon ritmo. Questo porta a considerarli recuperati verso la sfida ai gialloblù. Da domani, infatti, sono attesi in gruppo, ...Dopo averlo preservato dal 1' perché reduce da un infortunio, Simone Inzaghi è pronto a lanciare Pavard nella mischia. Potrebbe non farlo, come ...INTER RINNOVO LAUTARO MARTINEZ – Ad Appiano Gentile si attende ormai la sola ufficialità per il rinnovo di Lautaro Martinez con il club nerazzurro: quando firmerà il calciatore argentino. In casa Inte ...