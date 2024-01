Lautaro e Dimarco tornano ad allenarsi in gruppo

(Di giovedì 4 gennaio 2024) (Adnkronos) – Torna a splendere il sole in casa Inter. Mister Simone Inzaghi è tornato a preparare il prossimo match di campionato contro il Verona di Marco Baroni. FedericoMartinez sono tornati adcon il resto delsquadra. I due titolarissimi fanno sorridere anche i fantallenatori: dopo gli affaticamenti muscolari delle ultime settimane, nella giornata di oggi hanno ripreso a lavorare con i compagni e saranno a disposizione per il match di San Siro. Resta da capire se verranno schierati o meno dal primo minuto: deciderà Inzaghi nelle prossime ore se dare loro una chance da titolare o se partiranno dalla panchina. In ogni caso, Carlos Augusto ed Arnautovic sono pronti. Fantacalcio.it per Adnkronos Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

