L' attentato alla tomba di Soleimani? L' Isis rivendica la strage in Iran

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L'hato l'avvenuto ieri in, vicino al cimitero di Kerman, dove è sepolto il Generale Qassem, ex comandante delle forze Qods delle Guardie della rivoluzione. In migliaia erano andati a commemorarlo a quattro anni dsua uccisione. Due le esplosioni, che hanno provocato 84 morti e 284 feriti. Fino a ieri i sospetti erano tutti su Israele e Stati Uniti, che comunque si erano subito affrettati a negare qualsiasi loro coinvolgimento. "I terroristi dietro l'esplosione nel cimitero di Kerman sono mercenari di potenze arroganti e saranno certamente puniti", aveva detto il capo della magistraturaiana, Gholamhossein Ejei, citato da Irna. Fin da subito le autorità locali avevano parlato di "terrorismo". E la ...

con la grazia di Dio Onnipotente, i due fratelli martiri, Omar Al - Muwahid e Saifullah Al - Mujahid, si sono avviati verso un grande raduno di sciiti politeisti vicinotomba del loro leader ...L'Isis ha rivendicato un attentato avvenuto a Kerman, in Iran. Sui social, lo Stato Islamico ha scritto: "Colpire ebrei e cristiani ovunque essi si trovino". La guerra in Medioriente è giunta ormai al ...l'Isis ha rivendicato l'attentato di Kerman «Nell'ambito di una battaglia, con la grazia di Dio Onnipotente, i due fratelli martiri, Omar Al-Muwahid e Saifullah Al-Mujahid, si sono avviati verso un ...