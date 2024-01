Latina | ex Svar | parte la bonifica

(Di giovedì 4 gennaio 2024), 4 gennaio 2024 –lanell’area dell’ex. Ieri mattina sono iniziate le operazioni di taglio della vegetazione incolta, disinfestazione e rimozione dei cumuli di rifiuti, nonché di abbattimento delle strutture realizzate ed occupate abusivamente. “Si tratta del primo passo – dichiara il Sindaco diMatilde Celentano – per la riqualificazione dell’area, dove da troppo tempo regnava una situazione di degrado. La nostra amministrazione ha ritenuto di dover intervenire con urgenza nel sito dismesso alle porte della città, dove era necessario un intervento di messa in sicurezza e ripristino del decoro e dell’igiene. Dall’inizio del nostro mandato abbiamo messo mano alla questione effettuando prima un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi, informando il Prefetto ...

... il rilancio della Marina, la risoluzione di 'buchi neri' come ex, ex Icos, la decisione su ... Sei, infine, i Comuni che andranno al voto in provincia dinel 2024, ma non di rilevanza come ...La maggioranza non si presenta in aula ed il Consiglio comunale diva a vuoto, con corollario di polemiche da parte dell'opposizione . Che vede rinviare le ... il recupero dell' ex, sito ...Parte la bonifica nell'area dell'ex Svar. Questa mattina sono iniziate le operazioni di taglio della vegetazione incolta, disinfestazione e rimozione ...LATINA – Parte la bonifica nell’area dell’ex Svar. Questa mattina sono iniziate le operazioni di taglio della vegetazione incolta, disinfestazione e rimozione dei cumuli di rifiuti, nonché di abbattim ...