Laterza ancora protagonista su Canale 5 sabato 6 gennaio 2024

(Di giovedì 4 gennaio 2024). Il pane di, la carne al fornello, la maiolica laertina e la gravina sonoprotagonisti sulle reti televisive Mediaset.va in onda alle ore 10,55 su5 la quinta replica di un ampio servizio su pane, carne al fornello, maiolica e sulla gravina di, di cui è autore Luca Liberati, nella trasmissione televisiva Melaverde condotta da Edoardo Raspelli, con la regia di Giancarlo Valenti, da un’idea del produttore Giacomo Tiraboschi, andato in onda la prima volta il 14 febbraio 2010. Antichi mestieri, quelli del fornaio, del macellaio e dell’artigiano della maiolica, voluti da Giuseppe Cristella, sindaco dell’epoca, che5 non perde occasione di far conoscereuna volta, con la ...

Più, è l'occasione per un proficuo confronto con le/i rappresentanti sindacali, le/gli ... Introdurranno i lavori: Stefano, segretario UIL Putignano e l'avvocato Gianluca Miano , Statuto ..."I reparti confino esistono, per quanto poco se ne parli", scrive Riondino. "I crack bancari ... usciti entrambi per- si cita il caso della ex Gkn di Campi Bisenzio (FI), dove è in ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...La Polizia di Stato insiste sui controlli finalizzati a contrastare il problema della vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione e potenzialmente dannosi per la salute dei consum ...