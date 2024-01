L’articolo sul gioielliere che spara a un uomo perché picchiava un cane è falso

Leggi su facta.news

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il 25 dicembre 2023 è stato pubblicato su Facebook lo screenshot di un presunto articolo intitolato “Vedeche prende a calci un, scende dall’auto e gliad un ginocchio”. Nell’immagine è presente anche la foto di due operatori sanitari con una persona su una barella vicino a un’ambulanza. Si tratta di una notizia infondata che circola online da 9 anni. La notizia inventata è stata originariamente pubblicata il 21 dicembre 2015 da News 24 Roma (il sito non è più online, ma è possibile leggere una copia cache del). Neldi News 24 Roma veniva scritto che il fatto sarebbe accaduto a Roma e che are sarebbe stato undi 47 anni. Tuttavia nei giornali locali e nazionali dell’epoca non risulta alcun riscontro di ...