L’Arabia Saudita spaventa la Premier | assalto a sorpresa

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 4 gennaio 2024)continua are l’Europa e i top club: anche lanon è più al sicuro. Secondo quanto riportato da Sky Sports, sembra che l’interesse dell’Al-Ittih?d per Mohamed Salah si stia riacutizzando. Tuttavia, il Liverpool ha chiaramente espresso la sua intenzione di mantenere il suo talentuoso numero 11 almeno fino a giugno. Già durante la scorsa estate la squadra araba aveva mostrato la forte volontà di affondare il colpo, incontrando – però – la forte opposizione dei Reds. L’idea della squadra di Gedda sarebbe quella di allungare la lista di campioni presenti nella rosa: dopo gli acquisti estivi di giocatori del calibro di Benzema, Kanté, Jota e Fabinho, quello dell’egiziano sarebbe il nome perfetto per dare continuità al processo di crescita del campionato arabo. Forte l’interesse ...