‘L’anno che verrà’ | il figlio di Romina Power sommerso d’insulti | cos’è successo

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Come accade puntualmente ormai ogni 31 dicembre, Rai 1 decide di salutare l’anno che se ne va con la tradizionale diretta della trasmissione L’anno che Verrà, dove si esibiscono tanti ospiti. Anche il 31 dicembre 2023, con la conduzione di Amadeus, artisti come Annalisa, Paola&Chiara, I Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, Gli Autogol, Maninni, hanno fatto divertire e ballare gli italiani. Tra gli artisti presenti c’erano anchee ilYari. La loro presenza ha però creato non poco panico sui social, dove non è sfuggito un particolare importante. Yari Carrisi, ildiNella notte del 31 dicembre Rai 1 ha salutato l’ultimo ...