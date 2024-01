L’allenamento del Sassuolo | defaticante per chi ha giocato ieri contro l’Atalanta | per gli altri…

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Dopo la sconfitta diin Coppa Italia, Alessio Dionisi ha allenato iloggi pomeriggio REPORT – Dopo il match disera a Bergamo, allenamento pomeridiano quest’oggi per i neroverdi al Mapei Football Center in vista dell’imminente gara di campionatola Fiorentina, sfida in programma sabato sera 6 gennaio alle 20,45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Soltanto lavoroper chi ha, per gli altri riscaldamento, esercitazioni tecnico-tattiche, sviluppo manovra e partita a campo ridotto. Domani, venerdì 5 gennaio, alle ore 11,30 presso la sala stampa del Mapei Football Center si terrà la conferenza stampa prepartita di Mister ...

