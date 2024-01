L’allargamento del conflitto dipende solo dall’Iran ma attenzione all’Arabia Saudita

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L'agenzia di stampa iraniana Tasnim ha corretto questa mattina il numero delle persone uccise nell'attentato di ieri a Kerman: «Il numero da noi pubblicato ieri non era corretto ed è il risultato di un errore. Il bilancio corretto delle vittime dell'attacco è 84». Funzionari iraniani hanno affermato che le esplosioni sono state opera di terroristi. Secondo l'agenzia di stampa della Repubblica islamica gestita dal governo iraniano, altre 211 persone sono rimaste ferite nelle esplosioni, avvenute mentre la folla si radunava vicino alla tomba del Generale Qassem Soleimani. L’attentato arriva in un momento di altissima tensione in tutto il Medio Oriente, con la guerra che infuria tra Israele e Hamas, la Jihad islamica, gli Hezbollah libanesi, le milizie pro-Iran in Iraq e gli Houthi che attaccano le navi mercantili nel Mar Rosso. La strage di Kerman è stata preceduta dalla morte di Saleh ...

...situazione di pericolo nella quale è piombata'area tre le più strategiche per il commercio mondiale continuerà nelle prossime settimane (con il rischio di peggiorare in vista di un...🔊 Ascolta articolo - Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, intraprenderà una nuova missione in Medio Oriente nelle prossime ore, con'obiettivo di prevenire unconflitto a Gaza. La decisione segue'uccisione a Beirutnumero due di Hamas, Saleh al - Arouri, e gli attentati in Iran in occasionequarto ...