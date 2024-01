L’agente di Spinazzola chiude | «Non rinnoveremo con la Roma»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Le parole di Davide Lippi, agente di Leonardo, sul possibile rinnovo di contratto dell’esterno con laDavide Lippi, agente di Leonardo, ha parlato ai microfoni di SportItalia. Il procuratore ha chiarito la posizione dell’esterno, in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 con la. Suci sono vari interessi di mercato provenienti soprattutto dall’Arabia Saudita. LE PAROLE – «Non ci sono chance per il rinnovo. Vediamo come si sviluppa il mercato di gennaio altrimenti andrà a scadenza».