L’agente di Politano | «Abbiamo lasciato libertà alla società De Laurentiis sa qual è la volontà di Matteo»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 4 gennaio 2024)di, attaccante del Napoli, ha parlato a Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”. Mario Giuffredi,di, ha parlato dell’offerta arrivata dall’Arabia Saudita: «Premessa, indipendentemente che sia il migliore giocatore dal punto di vista delle prestazioni al Napoli, quando è arrivato ha fatto 10 gol, l’anno scorso ha vinto uno scudetto, quest’anno ha fatto 6 gol e 5 assist. In questo momento è quello che ha espresso il miglior calcio nel Napoli. Con Deparlato del rinnovo già in estate e non c’erano le condizioni, quindidecadere la cosa. Nei mesi successivicontinuato a parlarne e il presidente si è impegnato con me ...