L’abdicazione della regina Margrethe II di Danimarca | la reazione del Primo Ministro

(Di giovedì 4 gennaio 2024) LaII diè la sovrana che ha regnato più a lungo nella storia del suo Paese. Nel giornovigilia di Capodanno, però, ha annunciato che abdicherà a partire dal 14 gennaio 2024. La Sovrana ha approfittato del consueto discorso di Capodanno per rivelare le sue intenzioni al mondo intero. Il suo posto verrà occupato dal figlio maggiore, il principe ereditario Frederik. In un videomessaggio diffuso prontamente anche sui social, laII diha annunciato: “Ho deciso che ora è il momento giusto. Il 14 gennaio 2024, 52 anni dopo essere succeduta al mio amato padre, mi dimetterò dalla carica didi. Lascerò il trono a mio figlio, il principe ereditario Frederik“. La ...

... indicando in anticipo la scadenza d'una ipotetica futuraa favore di un re più giovane ... Soluzione adeguata, nelle sue parole, alla "monarchia costituzionale"Gran Bretagna di oggi - ...Dopo'annuncio a sorpresa dell'regina Margrethe di Danimarca non è infatti prevista nessuna cerimonia di incoronazione per la salita al trono del figlio Frederik, che diventerà re ...