La Tv del futuro | chi saranno i protagonisti della prossima stagione televisiva?

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione La tv, volente o nolente, anno dopo anno è soggetta a trasformazioni che la obbligano a cercare nuova linfa vitale. Inoltre, con l’arrivo delle piattaforme di streaming e delle tv connesse, e dei social network che hanno imposto ritmi molto più serrati, anche il piccolo schermo – che proprio quest’anno festeggia i suoi primi 70 anni – deve cambiare forma e plasmarsi in base agli impulsi che gli arrivano dall’esterno. Cambiano dunque i ruoli televisivi e i volti che eravamo abituati a vedere in diretta tv, 7 giorni su 7, prendono la via di casa lasciando spazio ad una nuova generazione di talenti che sembra avere ...