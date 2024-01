La timida timidissima risalita dei socialdemocratici nel Nord Europa in vista delle europee

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Con tre paesi andati al voto per l’ultima volta fra l’autunno 2022 e la primavera 2023, ilè uno degli scenari più interessanti per le prossime elezioni. Ci si giocano cinquantuno seggi ed è in ballo anche la tenuta politica di tre paesi essenziali nel quadro geopolitico europeo, tutti guidati da governi piuttosto singolari. La Danimarca è l’unico dei paesiici aderenti all’UE ad avere una premier di centro-sinistra, anche se Mette Frederiksen è riuscita a imporsi nel novembre del 2022 promettendo, e realizzando, una grande coalizione con i Moderati e i liberali della Venstre, che in danese significa “Sinistra”, ma in realtà è stata per molti anni la formazione cardine attorno alla quale ruotava la coalizione di centro-destra a Copenhagen. I due governi di centro-destra alla guida di Svezia e ...