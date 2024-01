La testimonianza del giudice Rosario Livatino tocca anche Caivano | mostra di Laf Napoli dall’8 al 12 gennaio

(Di giovedì 4 gennaio 2024) A, il comune dell’hinterland partenopeo teatro di tristi recenti fatti di cronaca, giunge ladi, il magistrato ucciso da un’organizzazione mafiosa nel 1990 e proclamato beato nel 2021. Nei prossimi giorni la“Sub tutela Dei – il”, realizzata nel 2022 per il Meeting di Rimini da Libera Associazione Forense, Centro Studie Centro Culturale Il Sentiero, farà tre tappe molto significative nel territorio napoletano. La prima è appunto, dove laitinerante sarà esposta dall’8 al 12nel Liceo Statale Braucci in piazza Plebiscito. Si trasferirà poi, dal 15 al 28 ...

Per molti, la vigilia rappresenta un momento di riposo, ma non è così per tutti. Stiamo parlando degli agenti di Polizia di Stato che, con passione ... (liberoquotidiano)

... a cui sono tenuti a daree 'il buon esempio', soprattutto le pubbliche ... 'Anche per questo sconcerta la condotta degli amministratoriParco Majella e di alcuni Comuni, i quali, ...... campione in tanti campi compreso quello della solidarietà, all'inizionuovo anno, in concomitanza con la festività più amata dai piccoli, quella dell'Epifania, arrivi unadi ...Ecco cosa è emerso dalla pubblicazione dei primi documenti legati al caso di Jeffrey Epstein: cosa significa e cosa potrebbe succedere.Riprendono questo venerdì, 5 gennaio alle ore 18,30, i ritrovi in piazza Mazzini proposti dal Coordinamento "Cessate il fuoco ora", per una testimonianza e una presenza silenziosa per la giustizia e ...