La strage in Iran e un Medio Oriente che rischia di esplodere da un momento all’altro

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gen – Ladi ieri inè solo l’ultimo passaggio di una fase della tensione che sta crescendo in modo vertiginoso tra l’asse Stati Uniti – Israele e la potenza regionale per eccellenza, ovvero proprio quella Teheran che, sebbene non rimpalli soltanto accuse dirette dopo il massacro, punta decisamente sulla “coppia nemica”. In un contesto, quello della guerra tra Tel Aviv e Hamas, che già nei giorni scorsi ha dato prova di potersi “incendiare” ulteriormente.in, gli Occidentali si assolvono, Teheran sospetta Come riporta l’Ansa, i numeri del massacro sono imponenti: ben 103 persone sono morte mentre 210 sono rimaste ferite. Il tutto lungo la strada che porta al cimitero di Kerman, nel sud-est del Paese, durante le celebrazioni per rendere omaggio alla tomba del comandante della Forza Qods ...