La statua di Gesù con bottiglia e bicchiere e la Madonna con uovo | così un bar rischia l’accusa di vilipendio alla religione

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il bar Nouveau-l’église, realizzato in una chiesa sconsacrata e ristrutturata a Marigliano in provincia di Napolila chiusura. Secondo la polizia municipale del comune l’architettura del locale causa. I titolari sono stati già multati e denunciati e la richiesta di chiusura è stata già presentata. Mentre i preti della diocesi di Nola hanno invitato a boicottarlo. Tutta colpa delle statue presenti all’interno del locale. Tra queste ce n’è una che raffiguraCristo con unae unin mano. Mentre quella dellaè rivolta di spalle e con unin testa. Mentre una pubblicità della Martini è stata cambiata con la parola “Martiri”....

Mentre una pubblicità della Martini è stata cambiata con la parola "Martiri". 'La notte di Capodanno, in un gioco euforico e maldestro, la statua del Bambinello del nostro presepe rupestre ha subito un irreparabile sfregio' scrivono in un post sulla pagina ufficiale della ...