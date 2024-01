La società della neve | su Netflix | è una vera meraviglia

Leggi su today

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Non sono molte le volte in cui, al cinema, viene voglia di restare fino alla fine dei titoli di coda. Lo si fa solo quando si è talmente emozionati da non riuscire ad andare via dalla sala e troppo commossi da volersi prendere un momento per far scorrere tutte le lacrime, fare un respiro profondo...