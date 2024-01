La sinistra fa scena muta su Venezi ma dimentica il caso Veronesi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Due pesi, due misure. Nulla di nuovo, sia chiaro. Perché la convinzione di essere detentori di una sorta di patente di superiorità morale non è certo una novità per laitaliana. Un atteggiamento evidente anche nella vicenda legata al maestroe agli insulti riservati all'artista toscana durante l'esecuzione tenuta a Nizza in quanto "fascista". Lanon ha proferito parola in difesa della. Tutt'altro trattamento rispetto a quello riservato al maestro Alberto. Letteralmente defenestrato dopo settimane di polemiche. Una vicenda surreale, della quale il nostro giornale si è occupato con grande attenzione. Dobbiamo fare un salto con la mente a luglio.venne licenziato dopo ildella Bohème, eseguita con la benda. Da quel ...