La semplicità rivoluzionaria di Coco Chanel

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Una donna figlia del suo tempo, complessa, a volte criticabile e spesso non del tutto comprensibile, ma che di certo ha contribuito a liberare il suo genere come nessun altro prima di lei. Si parla qui di(1883-1971), soggetto della mostra al Victoria and Albert Museum (V&A) di Londra Gabrielle: Fashion Manifesto, aperta sino al 25 febbraio 2024. Realizzata in collaborazione con il brand stesso e con il Palais Galliera di Parigi – che aveva organizzato una mostra similare negli anni precedenti – il percorso espositivo si arricchisce, rispetto a quella del Galliera, di cento nuovi oggetti, compresi sessanta total look. Come nota a piè di pagina, va ammesso che ad oggi non è possibile prenotare una visita alla mostra: è sold out fino alla sua chiusura. Un intoppo a cui è possibile rimediare – divenendo member del ...