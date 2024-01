La semplice e gustosa ricetta del salame di cioccolato

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Scopri il piacere della cucina con ‘’: un’esperienza golosa irresistibile e creativa Ildiè un dolce irresistibile che incanta il palato con la sua combinazione di, biscotti e frutta secca. Una delizia versatile, apprezzata da grandi e piccini, che può essere preparata con facilità anche dai meno esperti in cucina. Gli ingredienti: 200 g di biscotti secchi (tipo digestive o amaretti) 150 g di burro 150 g di zucchero a velo 2 uova 50 g di cacao in polvere 100 g difondente 100 g di nocciole, mandorle o noci a piacere Zucchero a velo per la finitura Procedimento: Iniziate sbriciolando finemente i biscotti in una ciotola capiente. Sciogliete il burro a bagnomaria o nel microonde, quindi aggiungetelo ai biscotti. Aggiungete lo zucchero a ...