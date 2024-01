La Russia ha lanciato cinquecento tra missili e droni contro l’Ucraina negli ultimi cinque giorni

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 4 gennaio 2024) , provocando decine di vittime. Lo scorso 29 dicembre, ad esempio, sono morte almeno trentadue persone a Kyjiv durante uno dei più grandi attacchi aerei mai visti in questa guerra. Ma ci sono state vittime anche a Kharkiv, Zaporizhzhia, Odessa e persino a Lviv, all’estremità occidentale del. Questa nuova escalation segna una nuova fase nel conflitto e in particolare degli attacchi di Mosca. Come scrive la Bbc,non vedeva attacchi così pesanti dall’inizio della guerra. Ma a essere cambiata non è solo la portata degli attacchi. Adesso sembra esserci anche un nuovo disegno tattico. L’attacco del 2 gennaio a Kyjiv è durato sei ore. I russi hannoun’ondata disulla capitale. L’aeronautica ucraina ha detto di essere riuscita ad abbatterli tutti, erano trenta. Poi però ...